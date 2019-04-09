Bangladeş Arakanlı Müslümanlar konusunda ABD'nin desteğini istedi

DAKKA (AA) - Bangladeş, Myanmar'da baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD'nin desteğini istedi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, dün Washington'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Momen, Pompeo ile görüşmesinde Bangladeş'in, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlar için kendi imkanlarıyla Bhashan Char Adası'nı "yaşanabilir bir yer" haline getirdiğini, ilk aşamada 100 bin Arakanlı Müslüman'ın, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yerleştirilmesinin planladığını söyledi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminden Arakanlı Müslümanlar için güvenli bölge yaratılması ve bu sığınmacıların Myanmar'a dönmesinin sağlanması için "uluslararası baskı" oluşturulması konusunda yardım talebinde de bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da "zorla yerlerinden edilen bir milyonu aşkın Myanmar vatandaşının, zulme uğrama endişesi taşımadan Myanmar'a dönmek zorunda olduğunu" ifade etti.

Pompeo, "Myanmar hükümeti ve ordusunun, Arakanlı Müslümanların eve dönüş konusunda güvende hissetmelerine olanak tanıyacak ortamı sağlama sorumluluğu bulunduğunu" vurguladı.