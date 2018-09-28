Bangladeş Başbakanı Hasina'dan Myanmar'a eleştiri

Arakan'daki durumun son zamanların en büyük mülteci sorununa yol açtığına dikkat çekilen ortak açıklamada, son bir yılda 723 bin Arakanlının yerlerinden edildiği belirtildi.

BM'de İngiltere'nin çağrısıyla düzenlenen Arakan özel oturumunun ardından bölgede yaşanan insani kriz tekrar dünya gündemine geldi. İngiltere ve Fransa eş başkanlığında BM marjında 3 gün önce yapılan özel bir oturumda Arakan krizi ele alındı.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Hasina, bu krize hemen barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Hasina, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, soykırım ve insanlığa karşı suçla aynı anlama gelen BM raporlarında anlatılan Arakanlı Müslümanlara karşı yapılanları gördüklerinde dehşete düştüklerini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanları geri almak için verdiği taahhüdü yerine getirme konusunda başarısız olduğunu belirtti.

- Arakan sorunu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

