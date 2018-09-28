HABER

Bangladeş Başbakanı Hasina'dan Myanmar'a eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina: - "Myanmar, Arakanlı Müslümanları geri almak için verdiği taahhüdü yerine getirme konusunda başarısız oldu"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanları geri almak için verdiği taahhüdü yerine getirme konusunda başarısız olduğunu belirtti.

Hasina, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, soykırım ve insanlığa karşı suçla aynı anlama gelen BM raporlarında anlatılan Arakanlı Müslümanlara karşı yapılanları gördüklerinde dehşete düştüklerini ifade etti.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Hasina, bu krize hemen barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

- Arakan krizi BM özel oturumunda ele alındı

BM'de İngiltere'nin çağrısıyla düzenlenen Arakan özel oturumunun ardından bölgede yaşanan insani kriz tekrar dünya gündemine geldi. İngiltere ve Fransa eş başkanlığında BM marjında 3 gün önce yapılan özel bir oturumda Arakan krizi ele alındı.

Oturumda, uluslararası kamuoyuna Arakan'daki kriz için acil adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Arakan'daki durumun son zamanların en büyük mülteci sorununa yol açtığına dikkat çekilen ortak açıklamada, son bir yılda 723 bin Arakanlının yerlerinden edildiği belirtildi.

- Arakan sorunu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Sosyal medya akımları 'Gönüllü delilik'Sosyal medya akımları 'Gönüllü delilik'
Hasibe, 10 yıldır babasının değirmenini işletiyorHasibe, 10 yıldır babasının değirmenini işletiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Myanmar

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içirisinde çıkarttı

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içirisinde çıkarttı

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Mahkemeden dikkat çeken 'zorunlu din dersi' kararı!

Mahkemeden dikkat çeken 'zorunlu din dersi' kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.