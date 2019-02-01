Bangladeş Filipinler bankasını soygun suçlamasıyla dava etti

DAKKA (AA) - Bangladeş Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası Fed'in New York şubesine bulunan 81 milyon dolar varlığının çalınmasına aracılık ettiği iddiasıyla Filipinler bankası RCBC hakkında dava açtı.

Bangladeş Merkez Bankası Mali İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Hena Muhammed Raci Hassan, yaptığı açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesine açtıkları davada, Manila merkezli bankanın Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının sahte döviz transferi talepleriyle bankanın parasını Filipinler'deki kumarhanelere aktarmasına aracılık ettiğini belirterek soyguna suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Bangladeşli yetkili Manila merkezli bankadan zararın karşılanması, ayrıca ilave tazminat ve yasal masrafların ödenmesini talep ettiklerini belirtti.

Bangladeş Merkez Bankasının Fed'de mevduat olarak tutulan döviz rezervlerinden 101 milyon dolar, 2016'da bilgisayar korsanları tarafından çalınmıştı. Paranın, 81 milyon dolarının Filipinler ve geri kalanının ise Sri Lanka'daki bankalara transfer edildiği belirlenmişti.