HABER

Bangladeş Filipinler bankasını soygun suçlamasıyla dava etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Bangladeş Merkez Bankası, Filipinler bankası RCBC'yi, bilgisayar korsanlarının Bangladeş'in New York Fed'indeki hesaplarından yaptığı hırsızlığa aracılık etmekle suçluyor

DAKKA (AA) - Bangladeş Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası Fed'in New York şubesine bulunan 81 milyon dolar varlığının çalınmasına aracılık ettiği iddiasıyla Filipinler bankası RCBC hakkında dava açtı.

Bangladeş Merkez Bankası Mali İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Hena Muhammed Raci Hassan, yaptığı açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesine açtıkları davada, Manila merkezli bankanın Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının sahte döviz transferi talepleriyle bankanın parasını Filipinler'deki kumarhanelere aktarmasına aracılık ettiğini belirterek soyguna suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Bangladeşli yetkili Manila merkezli bankadan zararın karşılanması, ayrıca ilave tazminat ve yasal masrafların ödenmesini talep ettiklerini belirtti.

Bangladeş Merkez Bankasının Fed'de mevduat olarak tutulan döviz rezervlerinden 101 milyon dolar, 2016'da bilgisayar korsanları tarafından çalınmıştı. Paranın, 81 milyon dolarının Filipinler ve geri kalanının ise Sri Lanka'daki bankalara transfer edildiği belirlenmişti.

Söz konusu hırsızlık vakası, Başbakan Şeyh Hasina ve Avami Birliği hükümetinin itibarına büyük darbe vurmuştu. Bangladeş Merkez Bankası Başkanı Atiur Rahman, olayın ardından görevinden istifa etmişti.

Bangladeş Maliye Bakanı Ebul Maal Abdulmuhit, siber saldırının ardından Fed'e dava açmayı düşündüklerini açıklamıştı. Fed ise kendi sistemlerinde güvenlik ihlalinin yaşandığına dair bir kanıt bulunmadığını, Bangladeş Merkez Bankasının siber güvenlik konusunda zafiyet gösterdiğini bildirmişti.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Gelin ve damat kar üstünde halay çektiGelin ve damat kar üstünde halay çekti
/ek fotoğraf 3// THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başladı/ek fotoğraf 3// THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Bangladeş Merkez Bankası banka soygunu Filipinler

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.