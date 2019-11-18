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Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı

18.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Bangladeş'te soğan fiyatlarının 2 ay içinde yaklaşık 8 kat artması krize neden oldu. Ana muhalefet partisi, fiyat artışından hükümeti sorumlu tutarak ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Türkiye, Myanmar, Çin ve Mısır'dan uçaklar dolusu soğan ithal edildi.

Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı

Bangladeş'te soğan fiyatlarının 2 ay içinde yaklaşık 8 kat artması krize neden oldu. Ana muhalefet partisi, fiyat artışından hükümeti sorumlu tutarak ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Türkiye dahil bazı ülkelerden uçaklar dolusu soğan ithal edildi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre kriz, Hindistan'ın muson yağmurları sonrasında hasadın düşük olması nedeniyle 29 Eylül'de soğan ihracatını yasaklamasından sonra başladı.

Yasaktan önce kilosu 30 taka (yaklaşık 2 TL) satılan soğanın fiyatı 260 takaya (yaklaşık 17 TL) kadar çıktı.

Bangladeş'te asgari ücret 8000 taka (yaklaşık 540 TL).

Tanzim çadırlarında izdiham

Hükümet krizden fiyatları suni olarak artırarak "fırsatçılık yapmakla" suçladığı toptancıları sorumlu tuttu.

Halkın tepkilerinin büyümesi üzerine Türkiye, Myanmar, Çin ve Mısır'dan soğan ithal edildi. Bu soğanlar, tanzim çadırlarında 45 taka'dan (yaklaşık 3 TL) satışa çıkarıldı.

Çadırlarda ucuz soğan için uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. Saatlerce bekleyen Dakkalılar arasında sık sık izdiham yaşandığı görüldü.

Başbakan Hasina: Ben de soğan yemiyorum

Farmgate semtinde kuyrukta bekleyen Ratan adlı bir İngilizce öğretmeni, "2 saat daha beklemem gerekse bekleyeceğim. Çünkü bir kilo soğanı 250 taka daha ucuza alacağım. 41 yaşındayım ve hiç soğan fiyatlarının bu kadar çıktığını görmedim" dedi.

Sharmin adlı bir kadın da pahalı olduğu için evde soğan yemeyi bıraktıklarını söyledi.

Ülkede lokantalar soğan ağırlıklı yemekleri menülerinden çıkarırken Başbakan Şeyh Hasina da soğan yemediğini açıkladı.

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