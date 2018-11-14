Bangladeş mutfağı Ankara'da tanıtıldı

Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen “Yemek Festivali”nde ülkenin mutfağı tanıtıldı.

Büyükelçi Allame Siddiki, Ankara'da bir otelde düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, “Bengal mutfağının” geçmişi hakkında konuklara bilgi verdi.

Siddiki, ülkelerinde pirinç ve balık tüketiminin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Diğer ülkelerden temel farkımız nehirleri bol bir ülkeyiz, her gün pirinç ve balık yeriz. Türkler gibi kebaplarımız var ve tatlılardan çok hoşlanıyoruz. Bengal zihin dünyasının anlaşılması için sanat, kriket ve yemeğe bakışını anlamak gerekir." şeklinde konuştu.

Konuşmasında iki ülke ilişkilerini değerlendiren Siddiki, "Bangladeş ve Türkiye iki dosttur." dedi.

Misafirler daha sonra Bangladeşli aşçıların hazırladığı yemeklerin tadına baktı.

Etkinliğe akademi, iş ve medya camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde, ülkenin geleneksel kıyafetlerini giyen görevliler renkli görüntüler oluşturdu.

