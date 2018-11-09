Bangladeş mutfağı İstanbul'da tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Bangladeş Yemek Festivali"nde ülkenin mutfağı tanıtıldı.

Festivalin düzenlendiği Teşvikiye'deki restorana gelen konuklar, Bangladeş'in geleneksel kıyafetlerini taşıyan görevlilerce karşılandı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bangladeş Ankara Büyükelçisi Allama Siddiki, ülkenin tarihine ve mutfak kültürüne değindi.

Daha sonra, Bangladeşli aşçıların hazırladığı yemeklerin tadına bakan konuklar, ülkenin kültüründeki yemek sunumunun incelikleri hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam ile siyaset, iş ve medya camiasından çok sayıda davetli katıldı.

