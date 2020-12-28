Bangladeş Rohingya Müslümanlarını bir adaya gönderiyor

Dışişleri Bakanı, adanın "muhteşem bir tatil beldesi" olduğunu ve mültecilerin adaya “gönüllü gittiğini” savundu.Bangladeş, Rohingya Müslümanlarını Başan Çar adasında yeniden yerleştirme uygulamasına tartışmalı biçimde devam ediyor.

Sıklıkla kasırga ve taşkınların yaşandığı adaya, yaklaşık bin kişiden oluşan ikinci bir mülteci grubunun yerleştirilmesine pazartesi günü başlandı. Mülteciler, Cox's Bazar kentinden otobüslerle alınarak Chittagong'daki limana götürüldü.

Aralık ayı başından bu yana bin 600'ü aşkın Rohingya, Başan Çar adasına yerleştirilmiş bulunuyor. Söz konusu uygulama kapsamında toplam 100 bin mültecinin adaya yerleştirilmesi planlanıyor.

"Muhteşem bir tatil beldesi"

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, mültecilerin "gönüllü gittiğini" öne sürdü. Momen, Başan Çar adasını "muhteşem bir tatil beldesi" olarak nitelendirdi. "Mutlaka Başan Çar'a gitmek istiyorlar çünkü halihazırda orada bulunan akrabalarından oranın çok iyi bir yer olduğu duydular" diye konuşan Bakan, adanın yüz binlerce Rohingya Müslümanının yaşadığı mülteci kamplarından "yüz kat daha iyi" olduğunu savundu.