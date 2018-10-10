Bangladeş'te eski bakan dahil 19 kişi asılacak

O dönem ana muhalefette olan partinin başkent Dakka'daki mitingine el bombasıyla düzenlenen saldırıda 24 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Şimdiki Başbakan Şeyh Hasina, binlerce taraftarına seslenirken meydana gelen patlama sonrasında duyma yetisini büyük ölçüde kaybetmişti.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmada o dönem iktidarda olan Bangladeş Ulusal Partisi'nin (BNP) Londra'da yaşayan Başkanı Tarık Rahman, gıyabında müebbet hapse mahkum edildi.

İdam cezası alanlar arasında içişlerinden sorumlu eski Devlet Bakanı Lutfozzaman Babar ve bir bakan yardımcısı da bulunuyor.

