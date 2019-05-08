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Bangladeş uçağı Myanmar'da pistten çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

29 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunan uçağın, Yangon Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkması sonucu yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı

Bangladeş havayolu şirketi Biman Airlines'a ait 33 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, Myanmar'ın Yangon Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Biman Bangladesh Airlines'tan yapılan açıklamada, uçağın, Yangon Uluslararası Havaalanı'nda iniş yaptığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle pisten çıktığı bildirildi.

Açıklamada, olayda yaralanan, aralarında bir çocuk ve uçağın iki pilotunun da bulunduğu 19 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

29 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunan uçakta, Bangladeş'in yanı sıra, Myanmar, Kanada, Çin, Hindistan, Fransa ve İsviçre'den yolcuların olduğu aktarıldı.

Olayda, uçağın ağır hasar gördüğü kaydedildi.

"The Daily Star" gazetesinde uçaktaki 33 kişinin az ya da çok yaralar aldığı ifade edildi.

Yetkililer, uçaktaki yolculardan hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Myanmar uçak

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