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Bangladeş ülkedeki nehirleri tüzel kişi ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ülkenin nehirlerinin işgal edilmesini engellemek amacıyla nehirleri yaşayan varlık statüsüne getirdi.Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Dakka merkezli bir hak grubunun 2016 yılında sunduğu dilekçeye ilişkin aldığı bir kararla, ülkenin tüm nehirlerinin artık tüzel kişi olarak muamele göreceğine karar verdi.Davacı Manzil Murshid yaptığı açıklamada, "Nehirlerimizi güçlü işgalcilerden kurtarma dilekçesi sunduk, mahkeme şimdi tüm nehirlerin tüzel kişiler veya yaşayan kişilerle aynı haklara sahip olması gerektiğini ilan etti" dedi.Bangladeş bu kararla Kolombiya, Hindistan ve Yeni Zelanda’dan sonra suyollarını bu şekilde onurlandıran dördüncü ülke oldu.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ülkenin nehirlerinin işgal edilmesini engellemek amacıyla nehirleri yaşayan varlık statüsüne getirdi.
Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Dakka merkezli bir hak grubunun 2016 yılında sunduğu dilekçeye ilişkin aldığı bir kararla, ülkenin tüm nehirlerinin artık tüzel kişi olarak muamele göreceğine karar verdi.
Davacı Manzil Murshid yaptığı açıklamada, "Nehirlerimizi güçlü işgalcilerden kurtarma dilekçesi sunduk, mahkeme şimdi tüm nehirlerin tüzel kişiler veya yaşayan kişilerle aynı haklara sahip olması gerektiğini ilan etti" dedi.
Bangladeş bu kararla Kolombiya, Hindistan ve Yeni Zelanda’dan sonra suyollarını bu şekilde onurlandıran dördüncü ülke oldu. Mahkeme, ülkenin Nehir Koruma Komisyonunu tüm suyollarının yasal koruyucusu olarak atadı ve diğer devlet kurumlarını onlara tam yardım etmeleri için yönlendirdi. Uzmanlar, bu kararın nehirleri 165 milyon nüfuslu ülkede yasa dışı işgalden kurtaracağını söyleyerek, ülkedeki nehirlerin çoğunun yasa dışı kum tarama ve büyük ölçekli sanayi kirliliği nedeniyle hayatta kalmak için mücadele ettiğini söyledi.
Sivil Toplum Örgütü Riverine People Grubu Sözcüsü Sheikh Rokon, "Bu karar bizim için çok iyi bir haber. Komisyonun serbestçe çalışabileceğini ve nehirleri erken ölümlerden kurtarabileceğini umuyoruz" açıklamasında bulundu. Rokon, Yüksek Mahkemenin nehirleri işgal eden ve kirleten yasa dışı tarama şirketlerine karşı komisyona yetki vereceğini söyledi.
Bangladeş Ulusal Nehir Koruma Komisyonu Başkanı Mujibur Rahman Howlader, “Emsali olmayan bu karar, Bangladeş’in zengin nehir sisteminin geniş ekolojisine ve biyolojik çeşitliliğine yardımcı olacaktır. Güçlendiğimizi hissediyoruz. Bize nehirlerin kimsenin mülkü olmadığını hatırlatıyor. Artık işgalcilere karşı sıfır toleranslı bir politika uygulayabiliriz” açıklamasında bulundu.

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