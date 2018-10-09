HABER

Bangladeş uyuşturucu suçlarına ölüm cezası getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

Bangladeş uyuşturucu suçlarına ölüm cezası getiriyor

DAKKA (AA) - Güney Asya ülkesi Bangladeş'te hükümet, uyuşturucu ile ilgili suçlara ölüm cezası getiren yasa teklifini kabul etti.

Bangladeş'te yayın yapan "newsnextbd.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Muhammed Şafi'ül Alam, Başbakan Şey Hasina başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun, 5 gramdan fazla uyuşturcu bulundurmaya ölüm cezası getiren düzenleme teklifini kabul ettiğini duyurdu.

1990 tarihli Narkotik Kontrol Yasası'nda değişiklik yapan düzenleme, ülkede yaygın olarak görülen, "yaba" adı verilen metamfetamin haplarından 5 gramdan fazla alan, satan, taşıyan ve kaçakçılığını yapanların ölüm cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Düzenlemeyle 5 gramdan az yaba alan, satan ve bulunduranlara ise 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası getiriliyor.

Öte yandan, ülkede muhtevasında binde 5'ten fazla alkol bulunan her türlü içkinin satışının ruhsata bağlanması da talep ediliyor.

Hükümetin kabul ettiği teklif, ileriki günlerde parlamentoya sunulacak.

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında, mayıs ayından bu yana düzenlenen operasyonlarda 25 bin kişi gözaltına alınmış, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 200'den fazla kişi öldürülmüştü.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Kazıkbeli Savaşı için anma töreniKazıkbeli Savaşı için anma töreni
Yeni Havalimanı'na personel girişi KGKS ve BGS ile olacakYeni Havalimanı'na personel girişi KGKS ve BGS ile olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Ölüm Cezası Uyuştucuyla mücadele

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Menbiç açıklaması: Bugün başladı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Menbiç açıklaması: Bugün başladı

Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı

Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.