Bangladeş uyuşturucu suçlarına ölüm cezası getiriyor

DAKKA (AA) - Güney Asya ülkesi Bangladeş'te hükümet, uyuşturucu ile ilgili suçlara ölüm cezası getiren yasa teklifini kabul etti.

Bangladeş'te yayın yapan "newsnextbd.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Muhammed Şafi'ül Alam, Başbakan Şey Hasina başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun, 5 gramdan fazla uyuşturcu bulundurmaya ölüm cezası getiren düzenleme teklifini kabul ettiğini duyurdu.

1990 tarihli Narkotik Kontrol Yasası'nda değişiklik yapan düzenleme, ülkede yaygın olarak görülen, "yaba" adı verilen metamfetamin haplarından 5 gramdan fazla alan, satan, taşıyan ve kaçakçılığını yapanların ölüm cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Düzenlemeyle 5 gramdan az yaba alan, satan ve bulunduranlara ise 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası getiriliyor.

Öte yandan, ülkede muhtevasında binde 5'ten fazla alkol bulunan her türlü içkinin satışının ruhsata bağlanması da talep ediliyor.

Hükümetin kabul ettiği teklif, ileriki günlerde parlamentoya sunulacak.

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında, mayıs ayından bu yana düzenlenen operasyonlarda 25 bin kişi gözaltına alınmış, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 200'den fazla kişi öldürülmüştü.

