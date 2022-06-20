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Bangladeş ve Hindistan'da sellerde en az kişi 59 hayatını kaybetti

20.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş ve Hindistan'da şiddetli muson fırtınalarının sebep olduğu yıldırım çarpmaları ve toprak kaymaları en az 59 kişinin ölümüne neden oldu.

Bangladeş ve Hindistan'da sellerde en az kişi 59 hayatını kaybetti

Hindistan ve Bangladeş'te şiddetli muson fırtınalarının neden olduğu yıldırım çarpmaları ve toprak kaymaları sonucu en az 59 kişi öldü. Milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri hala mağdurlara ulaşmaya çalışıyor.

Sellerin önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

Bangladeş hükümeti afeti, ülkede "2004'ten bu yana yaşanan en büyük sel felaketi" olarak nitelendirdi.

Geçen hafta boyunca aralıksız devam eden yağmurlar, ülkenin kuzeydoğusundaki geniş bölgeleri sular altında bıraktı. Sağanaklar Hindistan'ın dağlık bölgesinden gelen güçlü yağışlarla daha da şiddetlendi.

Sular altında kalan hanelere ulaşımda güçlükler yaşandı. Askeri birliklerin kurtarma görevi için seferber edildiği bu bölgelerde okullar geçici barınaklara dönüştürüldü.

Muson yağmurları, 18 Haziran 2022'de Bangladeş'in Sylhet kentinde milyonlarca evi sular altında bıraktı. Ülkenin büyük bölgeleri sular altında kalırken, bu bölgelerde yaşayan insanlar ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Ailesi Bangladeş'in Companiganj köyünde yaşayan Lokman, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Cuma günü erken saatlerde bütün köy sular altında kaldı ve hepimiz mahsur kaldık" dedi.

23 yaşındaki genç, "Bütün gün evimizin çatısında bekledikten sonra bir komşumuz bizi eski botla kurtardı. Annem hayatı boyunca hiç böyle bir sel görmediğini söyledi" diye konuştu.

Bangladeş'in Sylhet kentindeki Sylhet Osmani Tıp Fakültesi Hastanesi'ni sel basması üzerine bir hasta üst kata çıkarıldı, 18 Haziran 2022.

Komşu Hindistan'ın Assam eyaletinde 5 gün aralıksız devam eden yağışların neden olduğu sellerden etkilenen kişi sayısı 1,8 milyonu geçti.

Assam Valisi Himanta Biswa Sarma gazetecilere verdiği demeçte bölge yöneticilerine sel mağdurları için gerekli olabilecek tüm yardımın yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Assam'daki Udiana köyünde yaşayan Hüsna Begüm BBC'ye yaptığı açıklamada, "Evimiz sular altında. Hayatımda hiç bu kadar şiddetli bir sel görmemiştim" dedi.

28 yaşındaki kadın, Perşembe gününden bu yana çocuklarıyla birlikte plastik bir çadırda yaşıyor. Begüm: "Kampta içme suyu yok. Oğlumun ateşi var ama doktora götüremiyorum" diye konuştu.

Aynı köyde yaşayan Ronju Chaudhary, selin boyutunu, "Her tarafımız suyla çevrili. Evlerimiz de suyla kaplı." sözleriyle tarif etti.

Assam eyaletinde askeriler şiddetli muson yağışlarından etkilenenleri kurtarıyor, 18 Haziran 2022

Bangladeş'in Sylhet bölgesi son 20 yılın en şiddetli sel felaketini Mayıs ayı sonlarında yaşamıştı. Bu felaketlerde en az 10 kişi ölmüş ve dört milyon kişi etkilenmişti. Kent bu sel felaketinin yaralarını sararken yeniden sular altında kaldı.

Eski milletvekili Syed Rafiqul Haque Bangladeş'in bir insani krizin eşiğinde olduğunu ve "neredeyse tüm Sylhet-Sunamganj kuşağının sular altında olduğunu ve milyonlarca insanın mahsur kaldığını" söyledi.

Yetkililer, bölgede yaklaşık 3,1 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bunların 200 bininin daha yüksek yerlerdeki geçici sığınaklara yerleştirildiğini söyledi.

Mevsimsel muson yağmurları, Güney Asya'daki çiftçilerin geçimini sağlaması için kurtarıcı nitelikte ancak yağışların Bangladeş ve Hindistan'daki yıkıcı etkisi artıyor. İki ülke de son yıllarda aşırı iklim olaylarında artışa maruz kalıyor.

İklim savunucuları tek başına iklim olaylarını doğrudan iklim değişikliğine bağlamamakla birlikte - özellikle alçak rakımlı ve yoğun nüfuslu ülkelerde küresel ısınmanın daha fazla felakete yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
sel Bangladeş Hindistan
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