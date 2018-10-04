Bangladeş yönetiminden uluslararası kurumlara Arakan çağrısı

DAKKA (AA) - Bangladeş Enformasyon Bakanı Hasanul Haq Inu, Arakan krizinin çözümünde uluslararası kamuoyunun rolünün önemli olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası kurumlar bu sorunu çözmek için daha atılgan olmalı. Bu kapsamda bütün uluslararası kurumlara Arakan sorununa çözüm bulmaları için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Inu, "Visit Bangladesh 2018" programı kapsamında, Türkiye, Kanada, Suudi Arabistan, Japonya, Umman, Brezilya, Etiyopya, Hindistan, Filipinler ve Güney Kore'den yaklaşık 50 gazeteciyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Arakan krizinden Myanmar hükümetinin sorumlu olduğunu belirten Inu, "Uluslararası kurumlar bu sorunu çözmek için daha atılgan olmalı. Bu kapsamda bütün uluslararası kurumlara Arakan sorununa çözüm bulmaları için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Ülkesinde medyanın Arakan krizine özel olarak yer ayırdığını dile getiren Inu, "Medya, Arakanlıların Bangladeş'e Myanmar'da soykırıma uğradığı için geldikleri gerçeğini sayfalarına taşıyor." ifadesini kullandı.

Inu, ülkesinde 'bir değişim rüzgarı olduğunu' kaydederek, gelişen medya ve iletişim sektörüyle ilgili gazetecileri bilgilendirdi. Bangladeş'te medyanın çok sesli olduğunu söyleyen Inu, "Bangladeş'te 10 yıl önce 700 gazete vardı. Şu anda kayıtlı gazete sayısı ise 2 bin 800." dedi.