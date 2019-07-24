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Bangladeş’de selde 61 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bangladeş’de yaşanan sel felaketinde en az 61 kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de evlerinden oldu.Bangladeş hükümet yetkilileri, 2 haftalık şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu selde en az 61 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bangladeş’de yaşanan sel felaketinde en az 61 kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de evlerinden oldu.
Bangladeş hükümet yetkilileri, 2 haftalık şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu selde en az 61 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkenin üçte birinde binlerce evin sel suları altında kalması nedeniyle yaklaşık 800 bin kişi de yerinden oldu.
Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 2 yılda meydana gelen en kötü sel vakası olan olayla yaklaşık 3 milyon kişi mücadele ediyor. Yetkililer, 160 milyondan fazla nüfuslu ülkede sel suyu seviyeleri azaldığında ortaya çıkabilecek salgın hastalıklardan endişelendiklerini dile getirdi. Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Yardımcısı Şah Kemal, “Ülkede su seviyelerinin azalmasıyla beraber su kaynaklı salgın hastalık riski var. Bu nedenle selden etkilenen bölgelerde öncelikli olarak su arıtma tesisleri kuruyoruz” dedi.
Kemal, hükümetin insanların evlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için 46 milyon taka (543 bin 684 dolar) tahsis ettiğini de söyledi. Bakanlığın ön değerlendirmesine göre yaklaşık 9 kilometre set, 172 kilometre yol ve yaklaşık 250 köprü ve menfez selden zarar gördü.
Cerrah Gowsul Azam, ishal ve diğer bazı rahatsızlıkların belirtileri görülen en az 22 hastanın kuzey Bogra bölgesindeki hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
Bangladeş’teki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu’nun kıdemli yöneticisi Raqibul Alam ise, 100 personel de dahil olmak üzere yaklaşık 700 gönüllünün Bangladeş’in kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulunduğunu ifade etti. Alam, federasyonun sel mağdurlarına yardım etmek için aile başına 4 bin 500 taka (54 dolar) nakit para ile gıda, içme suyu ve diğer bazı yardımlar sağladığını söyledi.

Tarımda en az 40 milyon dolarlık zarar
Öte yandan tarım departmanından iki yetkili, tahminlere göre çiftçilerin şimdiden 40 milyon dolardan fazla mahsul kaybettiklerini belirtti. Bir yetkili, “Selden etkilenen farklı bölgelerden tam bir liste aldığımızda kayıplar büyük ölçüde artacak” dedi.
Komşu ülke Nepal’de ise polis, ülkenin batısındaki Gulmi bölgesinde sağanak yağışların toprak
kaymalarına yol açarak 5 evi yıktığını ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis yetkilisi Dipak Basnet, 4 kişinin kayıp olduğunu ve 2 kişinin de yaralandığını söyledi. Toplam 30 kişinin kayıp olduğu Nepal’de yetkililer, devam eden yağışlar nedeniyle son 2 haftada ölenlerin sayısının 100’e çıktığını bildirdi.

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