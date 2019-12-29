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  4. Bangladeş’de soğuk hava 50 can aldı

Bangladeş’de soğuk hava 50 can aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Bangladeş’de etkili olan soğuk havanın yol açtığı hastalıklar nedeniyle 1 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında 50 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’de, bu yıl Kasım ayında başlayan soğuk hava ve rota virüsü nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşadı. Ülkenin sağlık yetkileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım’dan 28 Aralık tarihine kadar ülke genelinde 50 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, soğuk aylarında artış gösteren grip ve zatürre gibi hastalıkların da eklenmesiyle nüfusun büyük çoğunluğunun hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

Bangladeş’de halkın soğuk havaya alışık olmaması, soğuğun etkilerini arttırıyor.

Ülke genelinde en düşük sıcaklık, bugün kuzeyindeki sınırındaki Tetulia kentinde 4,5 derece olarak kaydedildi.

Bangladeş Meteorolojisinin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde şiddetli rüzgarın azalması ancak soğuk havanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş soğuk hava rota virüsü

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