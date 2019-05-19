Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinden iftar programı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde, politikacı, bürokrat ve diplomatlar iftarda bir araya geldi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'nin ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen iftar programına, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Shahidul Haque, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Sıddıki, mübarek ramazan ayını Türkiye'de idrak etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, davetlilere teşekkür etti.

Bangladeş ve Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Sıddıki, iki ülkenin sahip olduğu ortak tarihi ve kültürel değerlere değindi.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktör Yardımcılığına aday olan Müsteşar Haque ise Arakan krizi ve Bangladeş'deki Arakanlı mültecilerin son durumuna ilişkin sunum yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Haque başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara'da Türkiye-Bangladeş siyasi istişareleri yapılacak.

İstişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile uluslararası kuruluşlarda iş birliği imkanları ele alınacak.

