Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binanın 10’uncu katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binada birçok kişinin mahsur kaldığı, yaralıların olduğu açıklandı.

Banglade\u015f\u2019in ba\u015fkenti Dakka\u2019da 22 katl\u0131 binan\u0131n 10\u2019uncu kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re binada bir\u00e7ok ki\u015finin mahsur kald\u0131\u011f\u0131, yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.Kendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!T\u0131ra \u00e7arpan kamyonet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve yan\u0131ndaki yolcu s\u0131k\u0131\u015ft\u0131Bursa'da do\u011fal gaz kutusu patlad\u0131, yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131
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