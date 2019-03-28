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Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binanın 10’uncu katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binada birçok kişinin mahsur kaldığı, yaralıların olduğu açıklandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binanın 10’uncu katında yangın çıktı.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binanın 10’uncu katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binada birçok kişinin mahsur kaldığı, yaralıların olduğu açıklandı.

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