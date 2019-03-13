Bangladeş'in Rohingyaları adaya yerleştirme kararı tepki topluyor

Bengal Körfezi'ndeki adada muson yağmurlarından dolayı sel oluşmasından endişe ediliyor.Myanmar'da baskı ve şiddetten kaçan yaklaşık bir milyon Roghingya Müslümanının Dakka yönetimi tarafından Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirilme planları tüm itirazlara rağmen uygulanacak.

Bangladeş Bakanlar Kurulu Yasa ve Düzen Komitesi Başkanı Mozammel Hak, hâlihazırda birçoğu Myanmar sınırındaki Cox Bazar bölgesinde tutulan Rohingyaların Başan Çar adasına yerleştirme işleminin gelecek ay başlayacağını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Cox Bazar valilik yetkilisi Kemal Hüseyin ise, "adaya gitme konusunda gönüllü olan mültecilerin bir listesini" hazırladıklarını belirtti.

Riske açık ada

Ancak yaklaşık bir milyon Rohingya Müslümanının yerleştirilmesi öngörülen adanın özellikle muson yağmurları sırasında oluşabilecek sel ve deniz taşması tehlikelerine karşı açık olmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri mültecilerin söz konusu adaya yerleştirilmesinin "yeni bir kriz" yaratmasından çekiniyor.