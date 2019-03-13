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Bangladeş'in Rohingyaları adaya yerleştirme kararı tepki topluyor

13.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

Myanmar'dan kaçan yüz binlerce Rohingya Müslümanının Bangladeş'te bir adaya yerleştirme işlemi itirazlara rağmen başlayacak.

Bengal Körfezi'ndeki adada muson yağmurlarından dolayı sel oluşmasından endişe ediliyor.Myanmar'da baskı ve şiddetten kaçan yaklaşık bir milyon Roghingya Müslümanının Dakka yönetimi tarafından Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirilme planları tüm itirazlara rağmen uygulanacak.

Bangladeş Bakanlar Kurulu Yasa ve Düzen Komitesi Başkanı Mozammel Hak, hâlihazırda birçoğu Myanmar sınırındaki Cox Bazar bölgesinde tutulan Rohingyaların Başan Çar adasına yerleştirme işleminin gelecek ay başlayacağını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Cox Bazar valilik yetkilisi Kemal Hüseyin ise, "adaya gitme konusunda gönüllü olan mültecilerin bir listesini" hazırladıklarını belirtti.

Riske açık ada

Ancak yaklaşık bir milyon Rohingya Müslümanının yerleştirilmesi öngörülen adanın özellikle muson yağmurları sırasında oluşabilecek sel ve deniz taşması tehlikelerine karşı açık olmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri mültecilerin söz konusu adaya yerleştirilmesinin "yeni bir kriz" yaratmasından çekiniyor.

Bangladeşli yetkililer ise adanın etrafına üç metrelik setler çekildiğini ve yerleşimlerin bu sayede kötü hava şartlarından olumsuz yönde etkilenmeyeceğini belirtiyor.

"BM Rohingyaların refahına yoğunlaşmalı" ifadesini kullanan Mozammel Hak, "Mültecilerin nereye yerleştirileceğine Bangladeş karar verir" şeklinde konuştu.

Anakaraya gemi ile bir saatlik mesafede bulunan ve kumullardan oluşan ada, sığ bölgelerdeki gelgit ve heyelan hareketleri ile 2006 yılında oluştu.

Ülkede son 50 yılda özellikle sahil kesimlerinde yaşanan aşırı hava olaylarında yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük mülteci kampı

Yardım kuruluşları ise Myanmar sınırındaki Cox Bazar bölgesinin dünyanın en büyük mülteci kampı haline geldiğine ve heyelan, hastalık ve sel tehlikesi altında olduğuna dikkat çekiyor.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun Ağustos 2017'de bir polis karakoluna saldırı düzenlemesinin ardından Myanmar silahlı kuvvetlerinin başlattığı operasyonlar nedeniyle yaklaşık bir milyon Rohingya Müslümanı ülkesini terk ederek Bangladeş'e sığındı.

BM, Myanmar'da yaşananların "soykırım niyeti" taşıdığını belirtirken, operasyonlarda yer alan üst düzey yetkililerinbu suçla yargılanmaları gerektiğini belirtiyor.

Nüfusunun çoğunluğu Budist olan Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, devlet tarafından resmi bir azınlık olarak tanınmıyor.

DW,AFP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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