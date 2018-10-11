Bangladeşli Bakan Huq, Çanakkale'de

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, "Çanakkale Savaşı kahramanları için yapılan görkemli anıtlardan, heykellerin yanı sıra özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygıdan çok etkilendim" dedi. Bakan Huq, 2019'un Türkiye'de 'Bangladeş Yılı' olarak kutlanacağını söyledi.

Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq ve beraberindeki heyet Bangladeş'in Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına ülkelerinde benzerlerini yapmak için Türkiye'de şehitler anısına yapılan anıtları ve müzeleri ziyaret etti. Bangladeşli heyet, Ankara'daki Panorama 1453 Müzesi ziyareti ve Anıtkabir'deki temaslarının ardından Çanakkale'ye geldi. Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, Valiliği ziyaretinin ardından beraberindeki heyet ile bir otelde basın toplantısı düzenledi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E OLAN SAYGIDAN ÇOK ETKİLENDİM'

Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, Türkiye ve Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını söyledi. Hindistan'ın içinde, ayrı devlet olmamış iken, Bangladeşli Müslümanlar olarak, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen bir ülke olduklarını belirten Bakan Huq, şunları söyledi: "4 gündür resmi ziyaretler yürütmek için Türkiye'deyiz. Ankara ve İstanbul'un ardından şimdide Çanakkale'deyiz. Bazı alanları, müzeleri ziyaret ettik. Çanakkale Savaşı kahramanları için yapılan görkemli anıtlardan, heykellerin yanı sıra özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygıdan çok etkilendim."

'İKİ ÜLKE İNSANININ BİRBİRİNİ DAHA İYİ TANIMALARINA OLANAK SAĞLAYACAK'

8 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanı'yla bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten AKM Mozammel Huq, "Bu toplantıda Türk halkının ve Türk hükümetinin kendi savaş kahramanlarını onurlandırmaları ve saygıyla anmalarından çok etkilendiğimi söyledim. Türklerin kendi kahramanları için yaptıklarının aynısını, 1971 yılında Bangladeş'in Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden 3 milyona aşkın insan için Bangladeş'te yapmak istediğimizi belirttim. Kültür ve Turizm Bakanı'nı da bize bu konuda destek vereceklerini iletti. Türkiye'de 2019, 'Bangladeş Yılı' olarak kutlanacak. Bu sayede iki ülke insanlarının birbirlerini daha iyi tanımalarına olanak sağlayacak. Türkiye'de, Bangladeş'i anlatan etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede Türkiye ve Bangladeş arasında yakın ilişkiler kurulacağına inanıyorum" dedi.

Basın toplantısının ardından Bangladeşli heyetin programı, Çimenlik Kalesi'ndeki Deniz Müzesi, Kilitbahir Müzesi, Şehitler Abidesi, Cape Helles Anıtı, Alçıtepe Hastane Müzesi ve 57'nci Piyade Alayı ziyaretleri ile devam edecek.

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