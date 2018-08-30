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BANGLADEŞLİ GENÇ 3. KATTAN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

  *O anlara şahit olan bir kadın baygınlık geçirdi   Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Fatih'te 5 arkadaşıyla birlikte birlikte yaşayan Bangladeş uyruklu bir genç 3.

*O anlara şahit olan bir kadın baygınlık geçirdi

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Fatih'te 5 arkadaşıyla birlikte birlikte yaşayan Bangladeş uyruklu bir genç 3. kattaki evlerinin penceresinden düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, Fatih'in Kumkapı semtinde bulunan Türkeli Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 5 arkadaşıyla birlikte bir apartmanın 3. katında yaşayan Bangladeş uyruklu bir kişi, evin penceresinden metrelerce aşağıya düşerek, kaldırıma çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan gencin, ilk belirlemelere göre belinde ve ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gencin yere düştüğünü gören bir kadının, yolun karşısındaki kaldırımda bayılarak yere yığılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bangladeşli gencin yüksekten düşerek yere çakıldığı anlar yer alıyor. Düşme anında caddede araç trafiğinin yoğun olduğu, gencin bir aracı adeta sıyırarak kaldırıma çakıldığı görülüyor. Zemine çakılarak belinde ve ayaklarında kırıklar oluşan gencin düştüğünü gören bir kadının fenalaşarak bayıldığı anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Çevredeki vatandaşların bayılan kadına ilk müdahaleyi yaptığı da görüntülere yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Gencin düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri
- Kadının bayılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri
- Olay yerinden görüntüler
- Görgü tanıkları ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

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