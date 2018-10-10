İSTANBUL (AA) - Bangladeş Bağımsızlık Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq'ın da aralarında bulunduğu heyet, Bangladeş'te inşa etmek istedikleri anıtlara ilişkin fikir edinmek için incelemeler yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Bangladeşli heyet, Türkiye'de şehitler adına yapılan anıtları ve müzeleri gezip tecrübe edinmek ve bir benzerini de Bangladeş'in kurtuluş savaşında hayatını kaybedenlere adanmak üzere ülkelerinde buna benzer anıt yapmak için incelemelerde bulunuyor. Bangladeş Bağımsızlık Savaşı İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gelen heyet, Panorama 1453 Müzesi ve Anıtkabir'i ziyaretin ardından, yarın Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret edecek. Heyet, Etiler'de bir restoranda çalışma ve istişare toplantısında bir araya geldi. Bangladeş Bağımsızlık Savaşı İşleri Bakanı AKM Mozammel Huq, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bangladeş'e, Bangladeş'ten Türkiye'ye öğrenci değişim programları olacağını söyledi. Gelecek yıl Bangladeş kültürel yılı olarak Türkiye'de etkinlikler yapılacağını belirten Huq, Bangladeş Yılı olarak Türkiye'de farklı bölgelerde Bangladeş'in tanıtılacağını ifade etti.

Huq, Dakka'da Yunus Emre Enstitüsü'nün şube açacağını dile getirdi. Bangladeş'in İstanbul'daki Panorama 1453 gibi bağımsızlığı anlatan bir panorama ya da o şekilde bir proje hazırlayacağını kaydeden Huq, "Bunun için buraları ziyaret ettim. Bir de şehitlikler, Türkiye'de farklı illerde, Çanakkale, Anıtkabir olsun bu şekilde anma şehitlikler ya da anma projeleri nasıl yapabileceğimizi tecrübe kazanmak için buraya geldik." dedi. Huq, Türkiye ile Bangladeş arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da derinleşerek ilerleyeceğini vurgulayarak, "(Arakan'dan) Bangladeş'e gelen mülteciler için Türkiye'nin proje ve destekleri için Bangladeş, Türkiye'ye teşekkür ediyor. Türkiye, dünyanın her yerinde insanlık için çaba gösteriyor, bunun için Bangladeş, Türkiye'ye teşekkür ediyor. Türkiye bu konuda ileride daha da etkili projeler yapacaktır." diye konuştu. Panorama 1453 Müze Müdürü Salih Doğan da daha önce Bangladeşlilerin Panorama 1453 Müzesine yaptığı ziyarette bir bakan yardımcısının çok etkilendiğini aktararak, "Böyle bir şeyden kendilerinin de yapmak istediğini ve memleketine dönüp bu konuyu gündeme getireceğini söylemişti." ifadelerini kullandı.