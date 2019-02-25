Bangladeşli öğrenci, Türk tarihini anlatmak için kendi dilinde kitap yayınladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) aracılığıyla okumak için Türkiye’ye gelen Bangladeşli doktora öğrencisi Mostafa Faisal Parvez, araştırdığı Türk siyasi tarihi üzerine kendi dilinde kitap yazdı.

Ankara Gazi Üniversitesinde Siyaset Bilimleri Anabilim dalında doktorasına devam eden Faisal Parvez’in yazdığı “Atatürk’tan Erdoğan’a; değişmiş Türkiye’nin 100 senelik tarihi” kitap, Bangladeş Ulusal Kitap Fuarında bu ay okurlarıyla buluştu. Yazdığı kitap hakkında konuşan Faisal Parvez, “Türkiye’ye 2014 yılında geldim. Bangladeş’te Siyaset Bilimleri Bölümünde Türk siyasi tarihi bize sadece başlık olarak gösteriliyor. Bangladeş’te Türkiye’yi seven, Osmanlı dönemi dahil Türk siyasetini yakından takip eden büyük bir kitle var. Ama maalesef bu zamana kadar Bengalce’de Türk tarihini anlatan kitap yazılmadı. Ben Türkiye’de olduğum için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Yaklaşık 3 senedir Türk siyasi tarihini okudum, üniversitedeki hocalarımla danışarak bu kitabı yazmaya başlamıştım. Hedefim Türkiye’yi yakından takip eden Bangladeşli kitleye kendi dillerinde okuyacak bir kitap hediye etmek” diye anlattı.

Kitabin içeriği hakkında bilgiler de veren Faisal Parvez, “1924 yılına kadar onur, gurur ve şerefle yaklaşık 625 yıl 3 kıta başta olmak üzere; dünyayı yöneten Osmanlı İmparatorluğu, İslam dünyasının bir dönüm noktası olarak 1299 yılında kurulmuştu. Birinci Dünya Savaşından sonra ittifak devletlerinin mağlup olması sonrası 1924 yılında Osmanlı hilafeti kaldırılarak, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. 1950 yılına kadar süren tek partili dönemde Osmanlı Devletinin getirmiş olduğu; kültür ve gelenekler de ortadan kaldırılmış vaziyetteydi. Ancak Başbakan Adnan Menderes, Turgut Özal ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan gibi önderlerin açtığı yolda yürüyen Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin 15 yıllık liderliği döneminde Osmanlı toprağı olan Türkiye Cumhuriyetinde ekonomi, sosyal, kültürel ve politikal gelişmelerin yanında unutulan kültürel ve manevi değerleri de yeninden Anadolu’ya aşılamak için çabalıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletini yıkmaya kalkan İngiliz İmparatorluğunun karşısına çıkan birçok devlet ve halk gibi, Hindistan’da yaşayan Müslümanlar da, şimdi Bangladeş’in başkenti olan Dakka başta olmak üzere ülkenin birçok yerde ‘Hilafet Eylemi’ yapmıştı. Hilafetin kaldırılmasından yıllar sonra da Bangladeş vatandaşlarındaki Türkiye sevgisi hiç azalmadı. Örneğin; 2016 yılının 15 Temmuz gecesinde Türkiye’de yaşanan başarısız darbe girişimi sonrası 6 bin kilometre uzakta olan Bangladeş halkının büyük bir kısımı Türkiye için oruç tutmak gibi birçok ibadet yaparak, Türkiye için dua etmişlerdi” dedi.

Ankara Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimleri Anabilim Dalı öğrencisi Mostafa Faisal Parvez, şöyle devam etti:

“Öte yandan üzüntüyle belirtilmesi gerekir ki; bu Türkiye hayranları için Türkiye’nin geçmişini anlatan bir eser henüz piyasaya sunulmadı. Bu nedenle Türkiye’deki gelişmeleri, ülkenin geçmişini ve bugününü okuyucu Türkiye meraklılarına sunmak için 2016 yılından beri bu kitap için çalışmaktayım. ‘Atatürk’tan Erdoğan’a; değişmiş Türkiye’nin 100 senelik tarihi’ adlı bu kitapta 10 ünite bulunurken birinci bölümünde Tanzimat döneminden şu anki Türkiye’nin politikal ve teorikal eleştirisi yapıldı. İkinci ünitede Osmanlı İmparatorluğu’nun gururlu tarihi, üçüncü ünitede Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, 4. ünitede CHP’nin tek partili siyasi anlayışı, 5. ünitede Demokrat Parti rejimi. 6. ünitede 1960 yılından 1983 yılında kadar Türkiye’nin hedefsiz politikası ve ardından hemen 3 tane darbe girişimi, 7. ünitede Turgut Özal dönemi, 8. ünitede İslami politikaların ortaya çıkışı ve post modern darbe, 9. ünitede AK Parti dönemi ve son olarak 10. ünitede Kürt hareketleri konularını ele alarak bu kitabı yazdım.”