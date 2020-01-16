Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanlar için hazır olduğunu öne sürdü

DAKKA (AA) - Bangladeşli yetkililer, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman için hazır olduğunu belirtti.

Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder, Bhasan Char Adası'nın Arakanlı Müslümanların yaşaması için hazırlandığını belirterek, Ada'da sel gibi olası bir doğal afete karşı yapay set, evler, hastaneler ve camilerin inşa edildiğini ifade etti.

Talukder, Ada'nın 100 bin Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü.

Cox's Bazar'daki hükümet yetkilisi Kemal Hüseyin, Arakanlı ailelerinin Ada'ya taşınması için ikna çabalarının devam ettiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanların çoğu, Bangladeş hükümetinin kendilerini yerleştirmeyi planladığı doğal afetlere açık Bhasan Char Adası'na gönderilmek istemiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları da olası doğal afetlerin can kaybına neden olabileceği endişesiyle Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilme planına karşı çıkıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.