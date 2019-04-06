Bangladeş’te 1 kuruşa evsizlere yemek dağıtılıyor

Bangladeş’in güney bölgesinde bulunan Porojpur şehrinde Nazmul İslam isminde bir kişi, başlattığı kampanya çerçevesinde evsizlere Türk lirası olarak yaklaşık 1 kuruşa denk gelen ücret karşılığında yemek dağıtıyor.

Nazmul İslam, arkadaşları ile birlikte devam ettirdiği projeyle onlarca evsiz insanının her gün karnını doyuruyor. Dilenciler, zihinsel engelliler, sokakta kalan çocuklar ve toplumun geride kalan insanları için hayata geçirilen bu uygulama, yerel ve sivil toplum kuruluşlarından hem tebrik hem de maddi destek almaya da başladı. Pirojpur şehrinde dükkanı bulunan ve uygulamaya 20 kişiden oluşan arkadaş grubunun verdiği maddi destekle başlayan Nazmul, daha sonra dışarıdan gelen bir miktar yardım ile şu an çalışmalarına devam ediyor.

Nazmul İslam konuyla ilgili açıklama yaparak, "İlk olarak 22 Mart tarihinde bu projeye başladık. Uzun yıllardır evsiz olan çocuklar ve toplumumuzun geride kalan insanları için nasıl faydalı bir insan olabiliriz diye düşünüyordum. Daha sonra arkadaşlarla konuşarak buna başladık. İlk gün 50 kişi, sonraki gün 54 kişiye yemek verdik. Gün geçtikçe gelen insanların sayısı artıyor. STK’lardan yardım gelmeye başladı. Burada 1 Taka (Bangladeş parası) karşılığında yemek veriyoruz ki buraya gelen kimse dilencilik yaptığını düşünmesin, kendi parası ile almış olsun. Burada sadece öğle vaktinde bir öğün yemek verebiliyoruz şimdilik. Zamanla belki daha fazla verebileceğiz" dedi.

Nazmul İslam’ın başlattığı proje çerçevesinde yemek yiyen insanlar ise oldukça mutlu olduklarını dile getiriyor.

75 yaşında dilencilik yapan ve dul olan Sahera Begüm, Nazmul ve arkadaşlarının başlattığı projeden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Burada çok güzel yemekler veriyor. Yıllardır evden eve dileniyorum. İnsanların evinde verdiği yemekleri yiyorum. Ama burada sadece 1 Taka ile yemek aldım ve çok güzel etli yemekler vardı. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

