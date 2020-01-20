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  4. Bangladeş'te 10 kişiye idam cezaları verildi

Bangladeş'te 10 kişiye idam cezaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bangladeş'te 10 kişiye idam cezaları verildi

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yasaklanan bir örgütün 10 üyesi, 2001 yılında Komünist Parti mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlemekten idam cezasına çarptırıldı.

Dakka'daki mahkemenin hakimi Muhammed Rabiul Alem, davayla ilgili kararını açıkladı.

Alem, Hareket-ül Cihad el İslami'nin 10 üyesine bombalı saldırı gerçekleştirmek suçundan idam cezaları verdi.

Sanıklardan 4'ü karar açıklanırken mahkeme salonunda bulunurken, kaçan 6'sı gıyabında hüküm giydi. Aynı davadan yargılanan ve kaçan 2 sanık ise beraat etti.

Hakim, müfettişlerin, bombalı saldırıdan Hareket-ül Cihad el İslami'nin eski lideri Müfti Abdül Hannan'ın sorumlu olduğunu ortaya çıkardığını ancak 2017 yılında başka bir davadan idam cezası infaz edilen Hannan'ın isminin bu davadan düşürüldüğünü söyledi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 20 Ocak 2001'de Komünist Parti mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş idam cezası Komünist Parti

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