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Bangladeş'te 24 Arakanlı mülteci insan tacirlerinin elinden kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bangladeş'te 24 Arakanlı mülteci insan tacirlerinin elinden kurtarıldı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te 24 Arakanlı mülteci, insan tacirlerinin kurtarıldı.

Emniyet yetkilisi Mazedul İslam, polisin başkent Dakka'da 4 insan tacirini yakaladığını, yaşları 15 ila 22 olan 22'si genç kız ve kadın 24 Arakanlı mülteciyi kurtardığını açıkladı.

Cox's Bazar'dan Dakka'ya getirilen ve bir evde tutulan Arakanlı mültecilerin Malezya'ya kaçırılmak istendiği belirtildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı mülteci Bangladeş insan kaçakçıları

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