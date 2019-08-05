Bangladeş’te 25 bin kişi dang hummasından etkilendi

Bangladeş’te dang humması salgını devam ederken, 25 bin kişinin hastalıktan etkilendiği tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) dün yaptığı açıklamada, ülke genelindeki dang humması vakalarının 18 ölümle birlikte ülke çapında yaklaşık 25 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı DGHS’nin 1-4 Ağustos tarihlerinde hazırladığı rapora göre, geçtiğimiz ay sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalandığı tespit edilen 15 bin 359 kişiden sonra 6 bin 967 dang humması vakası daha kaydedildi. Raporda bu rakamın geçen yılki sayıdan çok daha fazla olduğu bildirildi.

DGHS Genel Müdür Yardımcısı Ayesha Akhter, "4 Ağustos itibariyle ülkede 1 Ocak’tan bu yana 18 ölüm de dahil olmak üzere 24 bin 804 dang humması vakası tespit edilmiştir" dedi. Akhter, dün gece saat 00.00’a kadar 24 saat içinde toplam bin 870 dang humması vakası tespit edildiğini belirtti.

Sivrisinek üreme alanları tespit edildi

Akhter, salgının hızla yayılmasını engellemek için sivrisineklerin üreme alanlarının uygun şekilde tespit edilmesinin ve imha edilmesinin önemini vurguladı.

DGHS yetkilileri, ilgili makamları, hastalığın salgın haline gelmesini önlemek için sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için acil önlemler almaya çağırdı.

Hükümetin Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nün (IEDCR) Direktörü Mirjadi Mehjabin yaptığı açıklamada, dang salgınının, virüsün taşıyıcısı olan Aedes sivrisinekleri Eylül ayına kadar üremeye devam etmesi halinde salgının kısa sürede önlenebilmesi mümkün olmadığını söylemişti.