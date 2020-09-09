HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bangladeş’te 6 yılda sonuçlanan davada 3 polise müebbet hapis cezası verildi

Bangladeş’te 6 yılda sonuçlanan davada 3 polise müebbet hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’da gözaltına alınan bir şahsın polis nezaretinde işkence yapılarak öldürülmesi suçundan yargılanan 5 polisin 3’üne müebbet hapis cezası, 2’sine de 7’şer yıl hapis cezası verildi.Bangladeş’in başkenti Dakka’da 9 Şubat 2014’te gözaltına alınan bir kişinin nezarette polis tarafından uygulanan işkence sonucu öldürülmesi üzerine görülen davada sonuca varıldı.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da gözaltına alınan bir şahsın polis nezaretinde işkence yapılarak öldürülmesi suçundan yargılanan 5 polisin 3’üne müebbet hapis cezası, 2’sine de 7’şer yıl hapis cezası verildi.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da 9 Şubat 2014’te gözaltına alınan bir kişinin nezarette polis tarafından uygulanan işkence sonucu öldürülmesi üzerine görülen davada sonuca varıldı. Mahkeme, olaya karışan 5 polisin 3’üne müebbet hapis cezası, 2’sine de 7’şer yıl hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme, mahkumların, 14 gün içerisinde Johnny’nin ailesine 2 bin dolar karşılığında yerli para ödenmesine de karar verdi. Johnny’nin ailesinin avukatı Abdullah Abu, kanun neticesinde bu davada verilebilecek en yüksek cezanın müebbet hapis cezası olduğu belirterek, verilen karardan çok memnun olduğu dile getirdi. Polislerin avukatı olan Faruk Ahmed ise, verilen kararın anayasaya aykırı olduğu belirterek, Bangladeş Yüksek Mahkemesine başvuracağını belirtti.
Johnny’nin kardeşi Imtiaz Hossain Rocky, annesi Kurshid Begüm ve vatandaşlar karar açıklanmadan önce Dakka Adliye Sarayı önünde toplanarak verilecek karara bekledi. Karar açıklandıktan sonra Johnny’nin kardeşi Rocky, karardan memnun olduklarını dile getirerek, kararın yüksek mahkemede de onanmasını talep ettiklerini belirtti.
9 Şubat 2014 tarihinde Dakka’da yaşayan Johnny isimli bir vatandaş, katıldığı mahalle düğününe baskın düzenlenen polis tarafından herhangi bir suç belirtilmeden birkaç kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. İddialara göre gözaltına alınan şahısların aileleri, çocukların serbest bırakılması için başvurduğu polisler kendilerinden büyük miktarda rüşvet talep etti. Bazı aileler rüşvet vererek çocukların serbest bırakılmasını sağlarken Johnny’nin ailesi maddi yetersizlik yüzünden rüşvet veremedi. Nezarette kalan Johnny’i polis gece boyunca uyguladığı çeşitli işkenceler sonucu öldürdü.
2013 yılında Gözaltında İşkenceyi ve Ölümü Önleme Yasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana Bangladeş’te ilk kez, polis nezaretinde meydana gelen bir ölüm olayında açılan davada karar verildi. Bu doğrultuda ülke genelinde zaman zaman gözaltına alınarak rüşvet veya başka kazançlar elde etmek amacıyla polis tarafından uygulanan işkenceye karşı ilk karar oldu. Verilen karar yıllardır polis nezaretinde yapılan işkenceden sonra yakınlarını kaybeden ailelere de umut ışığı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar ettiKan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Twitch’den devrim niteliğinde hareket! O özelliği herkese açıyorTwitch’den devrim niteliğinde hareket! O özelliği herkese açıyor
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Nevşehir'de izne gelen Uzman Çavuş Yasin A. intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı
Bir ilde daha yasaklandı! Artık olmayacak
Muharrem İnce'ye yakın isim CHP'li Özcan'dan, 'Memleket Hareketi' yorumu
Muharrem İnce'ye yakın isimden dikkat çeken açıklamalar
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Kaymakam ve belediye başkanı koronaya yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.