HABER

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman öğrenci üniversiteden atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Cox's Bazar Uluslararası Üniversitesi, mülteci olduğu gerekçesiyle Rahime Akter Khuşi'nin öğrenciliğine son verdi

Bangladeş'te bir üniversite, Arakanlı Müslüman öğrencinin mülteci olduğu gerekçesiyle üniversiteyle ilişiğini kesti.

Japantimes'in haberine göre, Bangladeş'in Cox's Bazar Uluslararası Üniversitesi, mülteci olduğu gerekçesiyle Rahime Akter Khuşi'nin öğrenciliğine son verdi.

Üniversite yetkilisi Abül Kaşem, Khuşi'nin öğrenciliğinin, Arakanlı Müslüman kimliğini saklaması sebebiyle iptal edildiğini ve konunun araştırılacağını açıkladı.

Khuşi'nin lise öğrenimini Bangladeş'te Chittagong şehrinde tamamladığını gösteren belgeler sunduğunu söyleyen Kaşem, "Rohingyalılar üniversitemize kabul edilemez çünkü onlar mülteciler. Yabancılar burada okuyabilir ama gerekli prosedürleri tamamlamalılar." diye konuştu.

Üniversitenin kararının kendisini yıktığını aktaran Khuşi, "Başka biri olsa şimdiye kadar kendini öldürebilirdi ama ben durumla mücadele edebilmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Khuşi, ailesinin 1990'larda Myanmar Arakan eyaletinden ülkeye geldiğini ve Cox's Bazar'da doğup büyüdüğünü söyledi.

Brisbane'deki Arakanlı Müslümanların lideri Mucibullah da Khuşi'nin öğrenciliğine son verilmesinin, yeterli eğitim fırsatından faydalanamayan Arakanlı Müslüman toplumunun potansiyelini bitireceği yorumunu yaptı.

Üniversitenin kararının, Bangladeş'in Myanmarlı mültecileri ülkelerine gönderme girişiminden sonra gelmesi dikkati çekti.

Bangladeş hükümeti, güvenlik açığını gerekçe göstererek, ülkenin güneyinde Cox's Bazar'daki kamplarda mobil iletişim yasağı başlatmıştı.

BM'ye göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Öte yandan, Myanmar'da uğradıkları zulümden canlarını zor kurtararak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlar, kendilerine vatandaşlık başta olmak üzere belirli haklar verilmedikçe ve güvenliklerinden emin olmadıkça Myanmar'a dönmek istemiyor.

Kamplardaki hayatlarının Myanmar'da uğradıkları zulümle karşılaştırıldığında daha iyi olduğunu düşünen Arakanlı Müslümanlar, tüm zorluklara rağmen Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Katliam gibi kaza: 5 ölüKatliam gibi kaza: 5 ölü
Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (1)
Bitlis'te 92 bin öğrenci ders başı yaptıBitlis'te 92 bin öğrenci ders başı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Rohingya

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.