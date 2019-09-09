Bangladeş'te Arakanlı Müslüman öğrenci üniversiteden atıldı

Bangladeş'te bir üniversite, Arakanlı Müslüman öğrencinin mülteci olduğu gerekçesiyle üniversiteyle ilişiğini kesti.

Japantimes'in haberine göre, Bangladeş'in Cox's Bazar Uluslararası Üniversitesi, mülteci olduğu gerekçesiyle Rahime Akter Khuşi'nin öğrenciliğine son verdi.

Üniversite yetkilisi Abül Kaşem, Khuşi'nin öğrenciliğinin, Arakanlı Müslüman kimliğini saklaması sebebiyle iptal edildiğini ve konunun araştırılacağını açıkladı.

Khuşi'nin lise öğrenimini Bangladeş'te Chittagong şehrinde tamamladığını gösteren belgeler sunduğunu söyleyen Kaşem, "Rohingyalılar üniversitemize kabul edilemez çünkü onlar mülteciler. Yabancılar burada okuyabilir ama gerekli prosedürleri tamamlamalılar." diye konuştu.

Üniversitenin kararının kendisini yıktığını aktaran Khuşi, "Başka biri olsa şimdiye kadar kendini öldürebilirdi ama ben durumla mücadele edebilmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Khuşi, ailesinin 1990'larda Myanmar Arakan eyaletinden ülkeye geldiğini ve Cox's Bazar'da doğup büyüdüğünü söyledi.