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Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın

14.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox’s Bazar mülteci kampında çıkan yangında 550’den fazla kamp evi alevlere teslim oldu.Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) Cox’s Bazar kentinde kaldığı mülteci kampında yangın çıktı.

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox’s Bazar mülteci kampında çıkan yangında 550’den fazla kamp evi alevlere teslim oldu.
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) Cox’s Bazar kentinde kaldığı mülteci kampında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayılarak 550’den fazla kamp evini sardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından yapılan açıklamada, yangında yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı 550’den fazla kamp evinin, 150 dükkanın ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşa ait tesisin zarar gördüğü aktarıldı. Mültecilere malzeme, kışlık giysi, sıcak yemek ve tıbbi bakım sağlandığı belirtilerek, "Güvenlik uzmanları yangının nedenini araştırmak için yetkililerle irtibat kuruyor" denildi.

Mültecilerden Muhammed Arakani "E blok tamamen yandı. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kurtarılmadı. Her şey yandı. Herkes ağlıyor. Tüm eşyalarını kaybettiler. Her şeyini kaybettiler, tamamen yandılar, tüm mallarını kaybettiler" diyerek durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Evlerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğine veya mültecilerin başka yerlere taşınmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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