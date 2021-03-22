HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

22.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında yüzlerce ev küle döndü.Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı.

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında yüzlerce ev küle döndü.
Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı. Öğleden sonra çıkan yangında kampın E-8 numaralı bloğunun tamamen kül olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, rüzgar hızının yüksek olması nedeniyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için saatlerdir çalışmaları sürdürüyor.
Yangının çıktığı bloğun sorumlusu Muhammed Tanzim yaptığı açıklamada, “Öğleden sonra aniden alevlerin yükseldiğini gördük. Hepimiz evlerimizden çıkarak sağa sola koşturduk. Rüzgarın hızlı esmesi, yangının daha çabuk yayılmasına neden oldu. Yangının nedenini henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak şimdiye kadar yüzlerce evin yangından etkilendiğini gördük. Ölü ve yaralılar ile ilgili henüz kesin bilgimiz yok” dedi.
Ukiya Kaymakamı Nizam Uddin Ahmed ise yangının ardından yaptığı açıklamada, “Yangın başlayalı saatler oldu. Çok hızlı yayıldığı için henüz kontrol altına alamadık. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekibinin yanı sıra ek olarak askerler yola çıktı. Bölgede yaşayanları güvenli yerlere götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Kampta yaşayan Muhammed Rafiq ise “Öğleden sonra bir patlama sesi duyduk. Biz ilk başta yangını söndürmek için çabaladık. Ancak başaramayınca itfaiye çağırıldı. Orada evimiz yanıyor” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Kadri Gürsel kimdir?Kadri Gürsel kimdir?
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Demirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

MASKİ Genel Müdürü Aslay: Günde 4 milyar litre su israf ediliyor

MASKİ Genel Müdürü her gün israf edilen su miktarını açıkladı

Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel nereli? Kadri Gürsel kaç yaşında?

Kadri Gürsel kimdir?

İklim uzmanından kuraklık ve çölleşme uyarısı: Doğal afetlerden farkı yok

Korkutan açıklama! 'Doğal afetlerden farkı yok' dedi ve uyardı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

ABD Büyükelçisi ile kritik görüşme!

CHP’li belediyeler suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

CHP’li belediyeler manifesto imzaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.