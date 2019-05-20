Bangladeş'te balık avı yasağı

Bangladeş'te balıkların korunması amacıyla 65 günlük av yasağı getirildi.

BBC'de yer alan habere göre, hükümet yetkilileri, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balık stoklarının korunması amacıyla 20 Mayıs'tan 23 Temmuz'a kadar av yasağı getirildiğini bildirdi.

Bu sürede sınır koruma ekiplerinin balıkçılık teknelerini denetleyeceği ifade edildi.

Öte yandan, binlerce balıkçı, hükümetin av yasağı kararına karşı protesto gösterileri düzenlemeyi planlıyor.

Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Eşref Ali Han Hasru, kaynaklar doğru bir şekilde kullanılmazsa, bir gün hepsinin tükeneceğine işaret ederek, "Balıkların üremesine ve büyümesine izin vermeliyiz. Aksi takdirde gelecekte çok büyük sorunlarımız olabilir." ifadesini kullandı.

