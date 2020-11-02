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Bangladeş’te binlerce kişi Macron’a karşı sokaklara döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir araya gelen binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u İslam karşıtı ifadeleri ve Hz.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir araya gelen binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’i (SAV) hedef alan karikatürleri desteklemesi nedeniyle protesto etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepkiler dinmiyor. Macron İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle bu kez Bangladeş’in başkenti Dakka’da protesto edildi. Hefazat-e-Islam grubu dahil binlerce kişi ülkenin en büyük camisi Baitul Mukarram Cami’de Cuma namazının ardından Fransa’nın Dakka Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti. Gösteri boyunca slogan atan protestocular Macron’un posterini de ateşe verdi.

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