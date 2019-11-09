HABER

Bangladeş'te Bulbul Kasırgası hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Saatte 74 kilometre rüzgar hızına sahip Bulbul Kasırgası'nın bu akşam Bangladeş'in güney ve güneybatı sahillerini vurması bekleniyor - Kasırgadan dünyanın en büyük mangrov ormanına sahip Khulna bölgesi en fazla etkilenecek

DAKKA (AA) - Bangladeş'te bu akşam ülkenin güney ve güneybatı sahillerini vurması beklenen Bulbul Kasırgası için alarma geçildi.

Hava tahmini yetkilileri, saatte 74 kilometre rüzgar hızına sahip Bulbul Kasırgası'nın bu akşam güney ve güneybatı sahillerini vuracağını, rüzgar hızının ara ara saatte 150 kilometreye çıkacağını ve kasırgadan en fazla etkilenmesi beklenen bölgenin, dünyanın en büyük mangrov ormanına sahip Khulna olacağını açıkladı.

Bulbul Kasırgası için 50 binden fazla gönüllünün hazırda bekletildiği, 5 bin civarında barınağın hazırlandığı, Chittagong ve diğer bölgelerde halkın hoparlörlerle uyarıldığı, Cox's Bazar'da turistlerden otellerinden çıkmamalarının istendiği belirtildi.

Chittagong dahil Bangladeş'in ana limanlarında tüm faaliyetlerin askıya alındığı, balıkçı teknelerine denize açılmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Yerel yönetimler de okul ve camilerin sığınak olarak kullanılması talimatı verdi.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Yedi Cücelerin ’uykucusu’ hayata gözlerini yumduYedi Cücelerin ’uykucusu’ hayata gözlerini yumdu
Açıkta satılan kekikler için ‘ceset’ benzetmesiAçıkta satılan kekikler için ‘ceset’ benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Bulbul Kasırgası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Arkadaşı sobaya tiner dökünce bu hale geldi! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Dehşeti yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.