Bangladeş'te camide patlama: en az 13 ölü

Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin ediliyor.Bangladeş'te cuma gecesi bir camide meydana gelen patlamada en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İtfaiye yetkilileri Bangladeş'in başkenti Dakka'nın hemen dışındaki Narayanganj bölgesinde cuma gecesi yaşanan olayın gaz borularındaki bir sızıntıdan kaynaklandığını tahmin ediyor. Sızan gazın camide toplandığı ve patlamayı tetiklediği düşünülüyor.

Cemaatin dağılmaya başlamasından hemen önce meydana gelen olayın ardından onlarca yaralı Dakka'daki devlet hastanesinin yanık ve plastik cerrahi ünitesine getirildi. Yaralıların büyük bölümünün vücudunda ağır yanıklar bulunduğu kaydedildi.

Olayda biri çocuk en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yanık ünitesinin başkanı Samanta Lal Sen, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

İtfaiye yetkilisi Abdullah El Arefin ise "Öncelikle gazın borudan sızdığını ve pencereler kapalı olduğu için caminin içinde toplandığını düşünüyoruz. Klimalar çalıştırıldığında çıkan kıvılcımlar gazın patlamasına neden olmuş olabilir" diye konuştu. Yetkili, olay sırasında camideki altı klimanın hepsinin patladığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Reuters / BW,ET

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