HABER

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi gelecek genel seçimlere katılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi gelecek genel seçimlere katılamayacak

DAKKA (AA) - Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin aralık ayında yapılacak genel seçimlerde yarışamayacağı bildirildi.

Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin gelecek seçimlere katılamayacağını duyurdu.

Komisyon Başkanı Helal Uddin Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon sekretaryasının, Yüksek Mahkemenin verdiği kararın tam metninin alınmasıyla dün bir bildiri yayımladığını, bugün de bildirinin duyurulduğunu söyledi.

Yüksek Mahkemenin, Cemaat-i İslami'nin Seçim Komisyonuna kayıt yaptırmasının yasa dışı olduğuna 2013'te hükmettiği ancak kararın ayrıntılarının komisyona yeni ulaştığı kaydedildi.

Cemaat-i İslami'nin Başkan Vekili Mucibur Rahman, Seçim Komisyonunun kararının ön yargılı olduğunu savunarak "Seçim Komisyonu, aralık ayında yapılacak seçimler için elverişli bir ortam sağlamak yerine, adayları zafer kazansın diye iktidar partisi Avami Birliği için çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifiİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi
On Numara talihlisi Turgutlu'danOn Numara talihlisi Turgutlu'dan
Röntgen teknisyeni 'mobbing' davasını kazandıRöntgen teknisyeni 'mobbing' davasını kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avami Birliği Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.