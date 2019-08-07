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Bangladeş'te dang humması salgını 7 ayda 110 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 23:49 | Son Güncelleme

Bangladeş'te dang humması nedeniyle son 7 ayda 28'i çocuk 110 kişi öldü

DAKKA (AA) - Bangladeş'te son 7 ayda dang humması sebebiyle 28'i çocuk 110 kişi hayatını kaybetti.

Prothom Alo Gazetesi'nin haberinde, ülkede ocak ayından bu yana dang humması nedeniyle 28'i çocuk olmak üzere 110 kişinin yaşamını yitirdiği ve 104'ünün kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 2 bin 428 kişinin hastanelere başvurduğu, ülke genelinde 1 Ocak-7 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 32 bin 340'a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, hastalıkla mücadele konusunda her türlü çabanın sarf edildiğini, hükümetin dang humması salgınını önlemek için 6 milyon doların üzerinde kaynak ayırdığını aktardı.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş dang humması virüs

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