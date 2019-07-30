Bangladeş’te dang humması salgınında rekor

Bangladeş’te son 24 saatte binden fazla dang humması vakası tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte çoğu çocuk olmak üzere binden fazla dang humması vakası görüldüğü bildirildi. Ocak ayından bu yana ise 8 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl 13 bin 600’den fazla hastaya sivrisinek kaynaklı ateş teşhisi konuldu.

“Bangladeş’te gördüğümüz en kötü dang salgını”

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ayesha Akhter, "Dang humması vakalarının kaydını tutmaya başladığımız 2000 yılından beri, bu Bangladeş’te gördüğümüz en kötü dang salgını" dedi. Akhter, ülkede 50 bölgenin dang hummasından etkilendiğini ancak 20 milyondan fazla insanın yaşadığı başkent Dakka’nın daha fazla etkilendiğini, hastanelerin hastalara yer bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Akhter, "Tüm devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin bu salgını gidermek için tüm kaynaklara sahip olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Dakka Tıp Fakültesi Hastanesinde, dang hastaları için özel bir bölüm açtık" ifadelerini kullandı.