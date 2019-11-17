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Bangladeş'te doğal gaz patlaması: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Ülkenin güneydoğusunda meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı

DAKKA (AA) - Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong kentinde doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Chittagong'a bağlı Patharghata semtinde sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katında doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yoldan geçenlerin üzerine yıkıldı.

Chittagong Tıp Üniversitesi Hastanesi Karakolundan polis yetkilisi Alauddin Talukder, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktardı.

İtfaiye yetkilisi Purna Chandra Mutsudi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Mutsudi, patlamaya, dışarıda bulunması gereken ancak binanın içinde döşenen gaz borusundaki sızıntının yol açtığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş doğalgaz borusu patlama

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