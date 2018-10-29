Bangladeş'te eski Başbakan Halide Ziya'ya yolsuzluktan 7 yıl hapis

DAKKA (AA) - Bangladeş'in eski başbakanlarından Halide Ziya, yolsuzluk suçlamasıyla 7 yıl hapse mahkum edildi.

BDnews24'ün haberine göre, mahkeme, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri olan eski Başbakan Ziya'ya ve diğer 3 kişiyi, görevi suistimal ve bir yardım kuruluşu için toplanan 370 bin dolardan fazla parayı amacı dışında kullanmak suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Başka bir davada zimmete para geçirme suçlamasıyla şubat ayında 5 yıl hapis cezası alan ve halihazırda tutuklu bulunan Ziya hakkında verilen mahkumiyet kararına tepki gösteren BNP destekçileri sokaklara döküldü.

Mahkeme kararına karşı çıkan BNP yetkilileri, mahkemeye, "parti liderini ülkede yapılacak seçimlerden ekarte etmeyi amaçlayan siyasi bir karar" eleştirisinde bulundu.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, düzenlenen basın toplantısında, sağlık durumu ciddiyet arz eden ve tedavi altında bulunan Ziya'nın hastalığı nedeniyle mahkemeye gelemediğini söyledi.

Kararın, muhalefet liderini yaklaşan ulusal seçimlerden uzak tutmak için verildiğini savunan Alamgir, Ziya'nın bulunmadığı bir duruşmada verilen mahkeme kararının yasa dışı olduğunu söyledi.

Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 yılları arasında ülkede iki kez başbakanlık yapmıştı.

