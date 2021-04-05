Bangladeş’te feribot kazası: 26 ölü

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir yolcu feribotunun kargo gemisine çarpması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın güneyindeki Shitalakhsyaa Nehri’nde bir yolcu feribotu ile kargo gemisi çarpıştı. Olayda 26 kişi hayatını kaybetti. Yolcu feribotu çarpışmanın ardından battı.

Polis Yetkilisi Kabir Hossain, “Yaklaşık 50 yolcu taşıyan feribot Dakka’ın Narayanganj ilçesinden Munshiganj bölgesine gidiyordu. Olayın ardından kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı. Dakka İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi Ershad Hossain, hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da olduğunu açıklarken cesetlerin nehirden çıkarıldığını söyledi.

Ülkede korona virüs salgının mücadelesi kapsamında 7 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bugünden itibaren başlayacak yasak nedeniyle deniz yolu da dahil ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

