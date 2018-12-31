Bangladeş'te genel seçim

DAKKA/ Bangladeş'te dün yapılan 11. genel seçimin galibi, parlamentoda 288 sandalye kazanan, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak oldu. Seçim Komisyonu Sekreteri Helal Uddin Ahmed, Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifakın parlamentodaki 300 sandalyeden 288'ini kazandığını açıkladı. Böylece Büyük İttifakın öncüsü Avami Birliği, üçüncü dönemde de ülkede hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmiş oldu. Daily Star'ın haberine göre, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı parlamentodaki 7 sandalyenin sahibi olurken, bağımsız ve diğer partilerden adaylar ise 3 sandalye ile parlamentoda temsil edilecek. Seçimlerde bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarıştı. Bir seçim bölgesindeki oyların yeniden sayılacağı belirtilirken, Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti. Çoğu iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinin öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile solcu partilerden oluşan Demokratik İttifak altında yer alan 39 siyasi parti seçime katıldı.

Bangladeş'te hükümet kurmak için 300 sandalyeden 151'ine sahip olmak yetiyor. - Şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi Bangladeş, dün yapılan seçimler sırasında birçok şiddet olayına sahne oldu. Ülkede seçimle ilgili gerçekleşen saldırılar ve çoğu iktidar ile muhalefet destekçileri arasında çıkan çatışmalarda, dün geceden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı. Görgü tanıkları, bazı çatışmalara polisin ateş açarak müdahale ettiğini söyledi. 20'den fazla bölgede yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla kişinin yaralandığı, olaylarla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Kayıtlı 104 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bangladeş'te, seçimlerde 650 binden fazla güvenlik görevlisi emniyeti sağlamak için görev yaptı. - Muhalefetten "seçimi iptal edin" çağrısı Diğer yandan, muhalefetteki BNP'nin öncülük ettiği Ulusal Birlik İttifakının lideri Dr. Kemal Hüseyin, seçimleri "gülünç" olarak nitelendirerek her türlü sonucu reddedeceklerini açıklamıştı. Bangladeş Seçim Komisyonuna seçimleri iptal etmesi çağrısında bulunan Hüseyin, "Seçim Komisyonunun bu seçimi geçersiz ilan etmesini ve tarafsız bir hükümet yönetiminde yeni bir seçim yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Oylamada hile, oy kullanma noktalarının Avami Birliği destekçileri tarafından ele geçirilmesi gibi usulsüzlükler yapıldığını savunan Hüseyin, bu sebeple muhalefetin yaklaşık 100 adayının seçimden çekildiğini belirtmişti. - Halide Ziya seçime katılmadı Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmetine para geçirmek suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılmadı. BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, hastalığı nedeniyle mahkemeye gidemeyen Ziya'nın gıyabında yapılan duruşmada verilen kararın yasa dışı olduğunu ileri sürmüştü. Alamgir, kararın, muhalefet liderinin genel seçimlere katılmasını engellemek için verildiğini savunmuştu. Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı. Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013'te aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu. Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Seçim Komisyonu, kaydı iptal edilmesine rağmen Cemaat-i İslami Partisine mensup 25 kişinin seçime katılmasının önünde bir engel olmadığını belirtmişti.