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Bangladeş'te genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 08:45 | Son Güncelleme

11. genel seçimlerde, bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışıyor

Bangladeş'te halk, 11. genel seçimler için sandık başına gitti.

Daily Star'ın haberine göre, ülkede genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 16.00'da sona erecek.

Kayıtlı 104 milyondan fazla seçmenin, 40 bin 183 oy kullanma merkezinde kurulan sandıklarda oylarını kullanması bekleniyor.

Çoğu, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Awami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile solcu partilerden oluşan demokratik ittifakı altında yer alan 39 siyasi parti seçime katılıyor.

Seçimlerde, bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışıyor. Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmete para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılamayacak.

Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

- Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Hafta başından itibaren binlerce asker, ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı.

Seçimler sırasında ülke genelinde 650 binden fazla güvenlik görevlisinin emniyeti sağlamak üzere görev yaptığı bildirildi.

Bangladeş ordusunun halkla ilişkiler bürosu, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacaklarını açıklamıştı.

Bangladeş'te 5 Ocak 2014'te yapılan genel seçimi iktidardaki Avami Birliği kazanmıştı.

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