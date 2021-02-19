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Bangladeş’te gübre fabrikasında yangın

19.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Bangladeş’in Narsingdi kentinde bir gübre farikasının doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı.Bangladeş’in Narsingdi şehrinde, ülkenin en büyük gübre üretim fabrikalarının bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Bangladeş’in Narsingdi kentinde bir gübre farikasının doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Bangladeş’in Narsingdi şehrinde, ülkenin en büyük gübre üretim fabrikalarının bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yerel saatle 13.00 sıralarında meydana gelen yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmalara rağmen etkisini azaltsa da tam olarak kontrol altına alınamadı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; öğle saatlerinde bölgedeki bir fabrikanın çatısından alevler yükseldiği görüldü. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan bölge halkı başarılı olamadı. Bölgeye ilk olarak sevk edilen itfaiye ekibinin de yetersiz kalması sonucu ek kuvvet gönderildi. Ancak ekiplerin tüm çabalarına rağmen yangın tam olarak kontrol altına alınmadı. İtfaiye ekibi yangının, fabrikanın doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Binada kaç kişinin bulunduğu henüz net belirlenemezken, yetkililer can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

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