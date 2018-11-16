HABER

Bangladeş'te iktidar partisindeki iki grup arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 23:53 | Son Güncelleme

Çatışmada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te iktidar partisi Avami Birliği içinde iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberde, Narsingdi bölgesinde yaklaşan genel seçim programıyla ilgili Avami Birliği içindeki iki grup arasında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

Anlaşmazlığın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Belal Hüseyin, bölgeye takviye güvenlik güçlerinin gönderildiğini söyledi.

Bangladeş Seçim Komisyonu, ülkede 30 Aralık'ta genel seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

PARTNERTV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!
Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varSamsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avami Birliği Bangladeş Iktidar Partisi

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.