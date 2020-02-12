Bangladeş'te ilk kez bir seks işçisi için dini cenaze töreni düzenlendi

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'te bir imamın izin vermesiyle ilk kez bir seks işçisi için cenaze töreni düzenlendi.

Ülkede var olan fiili yasağı yıkan tarihi cenaze törenine yaklaşık 400 kişi katıldı.

Bangladeş'te seks işçisi olmak yasal ancak imamlar "ahlaksız" gördükleri bu işçiler için düzenlenen cenazelere katılmayı ve dua okumayı reddediyordu.

Bu nedenle seks işçileri genellikle tören düzenlenmeden isimsiz mezarlara gömülüyorlar ya da nehirlere atılıyorlardı.

Daulatdia köyünde, ülkenin en büyük genelevlerinden birinde çalışan Hamina Begüm, geçen hafta hastalık endeniyle 65 yaşında hayatını kaybetmişti.

Begüm'ün de sonu diğer seks işçileri gibi olacaktı. Ancak işçilerin sendikası bu kez polislerle müzakere yaparak, polisten dini liderleri dua düzenlemeleri için ikna etmesini istedi.

Yerel polis müdürü Ashiqur Rahman "İmam başta cenaze için isteksizdi ancak ona İslam dininin bir kişinin bir seks işçinin cenazesine katılmasını yasaklayıp yasaklamadığını sorduk. İmamın buna bir cevabı yoktu" dedi.