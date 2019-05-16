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Bangladeş'te insan tacirlerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Mültecileri Malezya'ya götürmeye çalışan insan tacirleriyle polis arasında çıkan çatışmada 2 şüpheli öldü

DAKKA (AA) - Bangladeş'te insan tacirleriyle polis arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şüpheli öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, polis, salı günü sabah erken saatlerde ihbar üzerine ülkenin güneydoğu sınırında yer alan Marine Drive bölgesine yakın bir mekana baskın düzenledi.

Baskın sırasında çıkan silahlı çatışmada insan taciri olduğundan şüphelenilen 2 kişinin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Binlerce Arakanlı Müslüman mültecinin yaşadığı Cox's Bazar emniyetinden Komiser Yardımcısı Kemal Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecileri Malezya'ya kaçıran insan tacirlerine karşı önlemleri sıkılaştırdıklarını ifade etti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açmasından endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakan Bangladeş mülteci Myanmar

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