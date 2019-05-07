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Bangladeş'te jüt işleme fabrikası işçilerinden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bangladeş'te jüt işleme fabrikası işçilerinden protesto

Bangladeş'te, maaşlarının ödenmemesini protesto eden jüt işleme fabrikası işçileri bazı ana yolları kapattı.

"The Daily Star" gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'da, maaşlarının bir an önce ödenmesi talebiyle sokaklara çıkan jüt işçilerinin eylemi şiddet olaylarına dönüştü. Gösteriler sırasında işçilerin yolları kapatması, yoğun trafik sıkışıklıklarına neden oldu. Yetkililer, protestolarda bazı kişilerin, demir çubuk ve bambularla 50'den fazla araca zarar verdiğini belirtti.

Diğer yandan, ülke genelinde dün 12 jüt işleme fabrikasında binlerce işçinin çalışmadığı ifade edildi.

"bdnews24"ün haberinde, protestolarda çok sayıda araç ve mağazaya zarar verildiği, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

Çoğu devlete ait 26 jüt işleme fabrikası işçileri, mart ayından bu yana protestolar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş jüt

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