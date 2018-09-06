Bangladeş'te kask kullanımı için kampanya başlatıldı

Bangladeş'te kask kullanmayan motosiklet sürücülerine benzin satışını yasaklayan kampanya başlatıldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Bangladeş polisi, trafikte kask kullanmayan sürücüleri engellemek için "Kask yoksa, benzin de yok" kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında kask kullanmayanlara benzin satışı yapılmayacak.
Dakka Emniyet Müdürlüğünden Asaduzzaman Mia, yaptığı açıklamada, "Kampanyamız hakkında petrol firmalarıyla görüştük. Onlar da kampanyamıza destek vereceklerini açıkladı. Bu kampanya ile kasklarını kullanmamakta ısrar eden sürücüleri caydırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Dakka ve Barisal kentlerinde başlatılan kampanyanın ülke genelinde yayılması hedefleniyor.
Ulaşımda motosikletin yaygın olarak kullanıldığı ülkede çok sayıda kaza yaşanıyor.
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