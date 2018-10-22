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Bangladeş'te konfeksiyon işçileri ile polis arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:06 | Son Güncelleme

Arbedede 55 kişi yaralandı

Bangladeş'te gösteri düzenleyen konfeksiyon işçileri ile polis arasında çıkan arbedede 50 işçi ve 5 polis yaralandı.

Dhaka Tribune'nün haberine göre, farklı fabrikalardan aylardır maaşlarını alamayan yüzlerce işçi, Narayanganj şehrinin Adamjee bölgesinde yer alan Serbest Üretim Bölgesi'nin (EPZ) önünde toplanarak gösteri düzenledi.

Adamjee-Narayanganj yolunu trafiğe kapatarak yoldaki bazı araçlara zarar veren göstericiler, bir kamyonu ateşe verdi.

Polisin gösteriye müdahale etmesi sonucu işçilerle emniyet güçleri arasında çıkan arbede 5'i polis 55 kişi yaralandı.

Yetkililerin devreye girerek, konunun çözümü için gerekli adımları atma taahhüdünde bulunmasının ardından işçiler eylemlerine son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
arbede Bangladeş konfeksiyon işçileri Narayanganj

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